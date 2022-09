Pädagogik : Der Kika zu Gast in der Kita Malborn

Erzähler Juri Tetzlaff (links) begeistert die Kinder der Malborner Kindertagesstätte mit der Geschichte von Elmar, dem bunten Elefanten. Foto: Herbert Thormeyer

Malborn Der Kindergarten in Malborn-Thiergarten hat einen Besuch des Kinderkanals gewonnen. Was die Kleinen so alles mit den Leuten vom Fernsehen erleben durften.

Von Herbert Thormeyer

Der Kinderkanal von ARD und ZDF, kurz Kika, sendet nun schon seit 25 Jahren für die jüngsten Zuschauer. Aber was sind das denn für Leute, die da über den Bildschirm flimmern? Sind die echt?

Und wie, denn einige von den Programmmachern sind nach Malborn in die Kita Mathi gekommen, um ein richtig buntes Programm auf die Beine zu stellen.

„Wir kommen zu euch“, heißt es schon seit 2016 bei diesem jungen Sender, den ARD und ZDF von Erfurt aus jeden Tag von sechs bis 21 Uhr betreiben. Nach zwei Corona-Jahren ist dieser Besuch bei den Kindern wieder möglich.

Warum gerade Malborn? „Wir haben in der Sendung Kika Baumhaus einen Bewerbungsaufruf gestartet. Und da hat Malborn diesen Besuch gewonnen“, erklärt Redakteur Michael Blümel. 180 Bewerbungen seien eingegangen. Was die Kinder als „Bewerbungsunterlagen“ geschickt haben, beeindruckte die Jury.

Es ist ein liebevoll gestaltetes Plakat, mit Handabdrücken der Kinder, Fotos und viel Gebasteltes. Sieben Kika-Leute feierten jetzt mit den rund 60 Kindern eine Riesenparty.

Zuvor war alles genau von Kita-Leiterin Ina Polzer und ihren Erzieherinnen mit den Kindern besprochen worden. Es wurden Tänze einstudiert, Luftballons aufgeblasen und Wuschel gebastelt. „Seit der Aufruf des Kika bekannt war, waren unsere Kinder Feuer und Flamme“, freut sich die Kita-Leiterin.

So ganz viel umstellen musste sich die Einrichtung nicht, denn, so Ina Polzer: „Die Kinder dürfen bei uns immer mitreden, eine Art frühe Mitbestimmung.“

Juri, einer der Moderatoren, packte das Buch von Elmar, dem bunten Elefanten aus und las daraus vor. Dieses Märchen stammt von David McKee.

Hier hörten die Kleinen, wie es jemandem ergeht, der zwar zur Gruppe gehören will, aber wegen seines Aussehens Schwierigkeiten hat, so richtig dazu zu gehören. Der Lerneffekt: Es ist in Ordnung wenn man anders ist, als Elefant, der bunt ist und nicht so grau wie alle anderen.

„Das ist für die Kleinen schon etwas ganz Besonderes, Juri zu treffen“, sagt die Kita-Leiterin. Von Jugend auf habe er mit Kindern, vor allem bei den Pfadfindern zu tun und sagt: „Irgendwie bin ich selber Kind geblieben“.

Am Frühstückbuffet gab es Fledermauskuchen – nicht von ungefähr, denn Fidi, das Fledermausmädchen aus dem Kika, war mit seiner Puppenspielerin Iris Schleuss ebenfalls mitgekommen.

Fledermäuse schlafen ja normalerweise am Tag. Nicht so Fidi. Im Fernsehen fliegt sie jeden Abend um 18.47 Uhr zum Baumhaus, um dort Juri, Singa und Matondo zu treffen. Jetzt hatte das kleine lustige Flattertier viel Spaß mit den Kindern in der Kita Malborn.