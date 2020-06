Klausener Eberhardsmarkt mit hohen Auflagen : Geglücktes Pilotprojekt

Klausen Frohe Besucher und zufriedene Standbetreiber und Veranstalter – beim Klausener Eberhardsmarkt freuten sich alle.

Endlich mal wieder ein Straßenmarkt in der Region. Nach der coronabedingten Pause bescherte das allein dem Klausener Eberhardsmarkt, einem beliebten Krammarkt, viele Besucher. Dennoch war dieses Mal natürlich alles anders als in den 45 Jahren zuvor. Denn die Auflagen zum Schutz vor Infektionen waren hoch. So mussten Stände nicht nur auf Distanz zu ihren Nachbarn gehen, sondern zu denen gegenüber sogar acht Meter Abstand einhalten. Da das entlang von Straßen kaum möglich ist, säumten sie einseitig die Straße. Dass dennoch 40 bis 50 Stände Platz fanden, und damit ähnlich viele wie bisher, ermöglichte eine miteinbezogene Fläche ganz in der Nähe.