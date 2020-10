Steigende Infektionszahlen : Der Kreis Bernkastel-Wittlich ist in Corona-Alarmbereitschaft – Warnstufe rot könnte am Wochenende kommen

Abstand, Hygiene, Alltagsmaske: Die AHA-Regel gehört zu den Maßnahmen, die jeder einfach umsetzen kann, um das Coronavirus einzudämmen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Bernkastel-Wittlich Seit Donnerstagabend steht in Bernkastel-Wittlich die Corona-Ampel auf orange. Steigen die Neuinfektionen weiterhin so an wie zuletzt, wird der Kreis zum Risikogebiet.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich gilt seit Donnerstagabend die Corona-Warnstufe orange: Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert, der über 35 liegt (38,9) hat der Kreis laut des Corona- Warn und Aktionsplans des Landes (siehe Info) die Gefahrenstufe erreicht. Der Inzidenzwert stellt die Zahl der Neuinfektionen über sieben Tage dar, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner. Kommt der Kreis mit der Sieben-Tage-Inzidenz auf 50 oder mehr, würde er wie die Nachbarkreise Bitburg-Prüm und Vulkaneifel in die Alarmstufe rot und zum Risikogebiet erklärt werden (wir berichteten). Dieser Wert würde erreicht, wenn im Kreis Bernkastel-Wittlich am Freitag und Samstag insgesamt 15 Neuinfektionen gemeldet werden. Bis Freitagmittag wurden drei neue Fälle gemeldet, damit liegt der Inzidenzwert bei 40 (Stand 17 Uhr). Es waren aber noch nicht alle Tests ausgewertet. Wird Bernkastel-Wittlich zum Risikogebiet, muss der Kreis eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden soll. In einer von Landrat Gregor Eibes, der wegen der steigenden Fallzahlen seinen Urlaub am Donnerstag abgebrochen hat, kurzfristig einberufenen Besprechung am Freitagmorgen mit Vertretern des Kreises und des Landes, einer sogenannten Task Force, wurden die möglichen Eckpfeiler dieser Verfügung besprochen. „Wir haben uns darauf verständigt, uns in unserer Verfügung an der des Vulkaneifelkreises zu orientieren“, teilt Pressesprecher Manuel Follmann mit. Die Allgemeinverfügung werde frühestens kommende Woche in Kraft treten.

Die im Vulkaneifelkreis geltende Allgemeinverfügung beinhaltet folgende Beschränkungen für das öffentliche Leben: Die Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen wird auf 100 Menschen begrenzt, Ausnahmen können nur bei Vorliegen eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes zugelassen werden; an Feiern im öffentlichen Raum dürfen höchstens zehn Menschen teilnehmen, an Feiern im privaten Raum dürfen maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Hausständen teilnehmen; das gemeinsame sportliche Training und der Wettkampf sind nach den Regelungen der jeweils aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz zulässig, in geschlossenen Hallen sind weder im sportlichen Training noch im Wettkampfbetrieb Zuschauer zugelassen. Eine Sperrstunde in der Gastronomie soll es im Landkreis Bernkastel-Wittlich nach dem jetzigen Stand nicht geben, wie Manuel Follmann sagt.

Info Der Corona-Warn- und Aktionsplan (red) Der Corona Warn- und Aktionsplan des Landes ist eine transparente Warn- und Gefahrenmeldung. Rheinland-Pfalz möchte so nach eigenen Angaben einer Ausbreitung von Covid-19 frühzeitig entgegenwirken. Steigen die Infektionszahlen und werden regional unterschiedliche Ausbruchsgeschehen festgestellt, wird darauf lokal flexibel reagiert. Bei steigenden Infektionszahlen will das Land zielgerichtet mit lokalen Maßnahmen statt erneut flächendeckender Beschränkungen reagieren, diese werden von einer Task Force erarbeitet.

Aber auch auf die Mitarbeiter des Gesundheitsamts, der Verwaltung und der Teststation in Wittlich haben die steigenden Infektionszahlen Auswirkungen:

Wie ist das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung aktuell personell aufgestellt? Auf wie viele Mitarbeiter kann im Ernstfall aufgestockt werden? Ist angedacht, externe Hilfe anzufordern?

Zurzeit sind im Gesundheitsamt 35 Mitarbeiter beschäftigt, das sind coronabedingt 15 mehr als im Normalbetrieb, wie der Kreis mitteilt. In jüngster Zeit wurde der Mitarbeiter-Stab verstärkt. In der Kontaktnachverfolgung sind auch einige Studenten als Corona-Containment-Scouts tätig. Aber das Gesundheitsamt gerate zunehmend an seine Belastungsgrenze, auch was die Kontaktnachverfolgungen betreffe. Die Bundeswehr hat ihre Hilfe zur Personalverstärkung angeboten. In der Lagebesprechung am Freitag wurde festgehalten, dass der Kreis einen Antrag auf Inanspruchnahme dieser Hilfe stellt. Ob dieser bewilligt wird, steht derzeit nicht fest

Wie häufig tagt der Krisenstab des Kreises, wie schnell kann er zusammenkommen beziehungsweise reagieren?

Zu Beginn der Pandemie von Mitte März 2020 bis Mitte Mai 2020 fand die Lagebesprechung des Kreises, was nach Mitteilung der Verwaltung einem Krisenstab gleichzusetzen ist, drei Mal wöchentlich statt. Seit Ende Mai fand und findet die Lagebesprechung je nach Bedarf und je nach der Entwicklung und Dynamik des Infektionsgeschehens, also bedarfsorientiert, statt, wie zum Beispiel kurzfristig am Freitagmorgen.

Könnte die Wittlicher Coronavirus-Teststation mehr Menschen testen als bisher? Und wenn ja, wie viele? Laut Auskunft des Gesundheitsamtes kann die Zahl der Testungen an der Teststation geringfügig gesteigert werden. Die Zeit, die für eine Testung beansprucht werde, sei abhängig von den Testpersonen. So sind Tests von Kindern und „ängstlichen“ Testpersonen zeitaufwendiger als bei Testpersonen, die schon mehrfach getestet wurden. Das Testaufkommen sei in Wittlich wegen des Infektionsgeschehens in den Nachbarlandkreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel gestiegen. Zurzeit werden täglich zwischen 50 bis 180 Menschen getestet. Am Montag, 12. Oktober, waren es 180 Testungen, wobei erfahrungsgemäß montags die Testzahlen wegen der geschlossenen Teststation am Wochenende bisher immer am höchsten waren.