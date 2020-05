Meinung : Der Kreis kann sich Gelassenheit leisten

Trotz Lockerungen der Corona-Maßnahmen nimmt die Zahl der am neuen Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Bernkastel-Wittlich stetig ab. Zudem wirkt die Zahl von derzeit 15 akut erkrankten Personen bei mehr als 112 000 Einwohnern nicht wirklich bedrohlich.

Deshalb ist die Test-Strategie der Kreisverwaltung, die sich im Übrigen an den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts orientiert, derzeit wohl kaum zu beanstanden. Angesichts der aktuellen Zahlen darf man ruhig gelassen sein – auch wenn im Kreis Bernkastel-Wittlich derzeit fast so viele Corona-Fälle gemeldet sind wie in den Kreisen Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und der Großstadt Trier zusammen.

