Deutsches Rotes Kreuz : Der Kreisverband hat ein neues Gesicht

Hetzerath Tätigkeitsberichte, Wahlen und ein Ausblick in die Zukunft waren bei der Kreisversammlung des Deutschen Roten Kreuzes Thema.

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes kann beeindruckende Zahlen vorweisen: neun Ortsverbände, über 300 ehrenamtliche Helfer, 100 Jugendliche aktive Mitglieder. Die Notfallnachsorge ist mit 23 Helfern täglich einsatzbereit, die Wasserwacht hat 62 Helfer, sowie sieben Schwimmhelfer. Die First Responder sind inzwischen in 36 Orten vertreten, das Kreisauskunftsbüro mit sieben Helfern. Das ist der ehrenamtliche Bereich.

In Hetzerath waren die Mitglieder zur Kreisversammlung eingeladen, die alle fünf Jahre stattfindet, und bei der Tätigkeitsberichte, Wahlen und ein Ausblick in die Zukunft auf der Tagesordnung standen.

Anschließend kam er zu den Tochtergesellschaften, der Behindertenhilfe, dem Sozialwerk, dem Rettungsdient und dem Bildungwerk und konnte auch hier Positives berichten. Die Tagespflege konnte ihre Auslastung von 70 auf 100 Prozent steigern, das bedeutet, dass 18 Tagespflegegäste betreut werden. Der Fuhrpark im Behindertenfahrdienst, der 80 Fahrzeuge umfasst, 71 Routen und 2,1 Millionen Kilometer pro Jahr fährt, muss modernisiert werden. In die KFZ-Werkstatt ist investiert worden – vor allem in die Ausstattung.

Im Sozialwerk arbeiten 600 Menschen mit Behinderung in speziellen Werkstätten. Zudem gibt es sechs Wohnheimstandorte in denen 160 Menschen mit Behinderung untergebracht und versorgt werden. Zudem gibt es Anlaufstellen für ambulante Hilfen und zwei integrative Kindergärten. Im Rettungsdienst sind zehn Rettungswachen rund um die Uhr besetzt, davon sechs in Bernkastel-Wittlich. 2017/2018 wurde in Bernkastel-Andel für 2,2 Millionen eine neue Rettungswache gebaut.