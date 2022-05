Geschichte : Medienrummel und ein bisschen James Bond – So war das damals beim Kröver Felssturz vor 30 Jahren (Fotos)

Foto: TV/Clemens Beckmann 7 Bilder Der Kröver Felssturz vor 30 Jahren

Kröv Vor 30 Jahren wurde Kröv in aller Welt schlagartig bekannt. Ein mächtiger Felsen drohte in die Mosel zu stürzen. Der Ort schien in Gefahr. Der TV schaut auf die Tage im Mai 1992 zurück, die mit einer kontrollierten Sprengung endeten.