Forstverwaltung : Der Herr der sieben Köpfe verabschiedet sich: Gerd Womelsdorf geht in den Ruhestand

Rhaunen/Morbach Borkenkäfer, Klimawandel oder der Umbau des Waldes – Gerd Womelsdorf hat sich als Leiter des Forstamtes Idarwald vielen Herausforderungen stellen müssen. Nach 34 Jahren im Dienst für die Hunsrück-Wälder geht er nun in den Ruhestand.

Sieben Köpfe bedeutet, dass in seinem Zuständigkeitsbereich gleich sieben Berggipfel des Hunsrücks oder Köpfe, wie sie hier genannt werden, liegen: Der Usarkopf, die Sensweiler Höhe, der Steingerüttelkopf, die Kahlheid, An den Zwei Steinen und der Idarkopf. Hinzu kommt der Erbeskopf, mit 816 Metern die höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz.

Zudem ist Womelsdorfs Revier reich an Naturschätzen. Dazu gehören beispielsweise 8500 Hektar Waldfläche in FFH-Gebieten, zehn Naturschutzgebiete mit dem 740 Hektar umfassenden Hangbrüchern bei Morbach, ein Gebiet mit „bundesweiter Bedeutung“, wie Womelsdorf hervorhebt und außerdem seltene Sonderbiotope in großflächiger Ausprägung, wie weitere Hangbrücher, Bruchwälder, verschiedene Moore sowie Nieder- und Trockeneichenwälder. „Das Forstamt Idarwald ist eines der schönsten in Rheinland-Pfalz, wegen der Vielfalt im Waldaufbau. Zudem ist die Verjüngung des Waldes sehr weit fortgeschritten“, sagt Womelsdorf.

Um was will sich Womelsdorf künftig im Ruhestand vermehrt kümmern? „Um die Familie, die ist viel zu kurz gekommen“, sagt der Vater von vier Kindern und Großvater von drei Enkeln. „Und ich will endlich mal mehr in den Wald gehen“, sagt er und lacht. „Und nicht nur am Schreibtisch und am Computer sitzen.“ Außerdem hat er sich vorgenommen, viel Rad fahren und spazieren zu gehen, um seine Fitness zu steigern. Und durch die Jagd will er seinem Nachfolger helfen, die Bestände von Hirsch und Reh im Zaum zu halten. Er ist überzeugt: „Es geht nicht ohne eine Regulierung der Wildbestände.“ Vielleicht macht er dies gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Horst? Der ist Forstamtsleiter in Daun und wird ebenfalls zum 31. Januar 2023 verabschiedet.