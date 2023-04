Jagd Ertragreichere Jagd für besseren Wald

In Malborn ist die Jagd in den Wäldern seit dem 1. April neu geregelt. Das Unternehmen Jagdkonzept wird für die kommenden zehn Jahre die Jagd im Malborner Jagdbezirk zwei organisieren. Der Grund, weshalb sich die Ortsgemeinde entschieden hat, die Jagd nicht mehr an einen einzelnen Pächter zu vergeben, sondern das Unternehmen damit zu beauftragen: Man war von Gemeindeseite mit den Abschusszahlen beim Wild nicht zufrieden. Die eher geringen Stückzahlen an erlegten Tieren führten zu einem Anstieg bei Rotwild, Rehwild und Wildschweinen und zu starken Verbissschäden im Malborner Forst.