Markt : Jetzt anmelden zur Tierschau am Merscheider Markt

Merscheid (red) Der Merscheider Markt, einer der größten in der Region, findet von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, in Merscheid statt. Eine Anmeldung für die Teilnahme am Bauernmarkt oder der Tierschau mit Handel ist bis Mittwoch, 31. Juli, bei Daniel Kieren unter Telefon 0171/8214757 oder per E-Mail an merscheidermarkt@gmx.de möglich.

