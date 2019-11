Strafvollzug : Der Moment, der alles verändert

Wittlich Ein einziger Schlag ins Gesicht hat das Leben von Christoph Nickels von Grund auf verändert. Heute hält der 32-Jährige Vorträge an Schulen und in Strafanstalten, um auf die Folgen von Gewalt aufmerksam zu machen.

„Das Reden fällt mir sauschwer“, sagt Christoph Rickels direkt zu Anfang seines Vortrags vor Insassen der Jugendstrafanstalt Wittlich. Dass er so schlecht reden kann, ist eine direkte Folge eines Schlags ins Gesicht vor einer Disko­thek in Aurich in Norddeutschland. Rickels ist im Rahmen des Projektes „Anstoß für ein neues Leben“ von der Sepp-Herberger-Stiftung eingeladen, um über die Folgen von Gewalt zu sprechen. Und das tut er so eindrucksvoll, dass die Strafgefangenen mehr als eineinhalb Stunden lang aufmerksam zuhören.