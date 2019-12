Konzert : Musikverein stimmt auf Weihnachten ein

Salmtal-Dörbach (red) Der Musikverein Dörbach lädt für Sonntag, 22.Dezember, ab 17 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Kirche in Dörbach ein. Mit weihnachtlichen Melodien und passenden besinnlichen Texten werden die Zuhörer in stimmungsvoller Atmosphäre auf das Weihnachtsfest eingestimmt.

