Kommunalpolitik : Leo Wächter übernimmt das Ruder

Bernkastel-Kues Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues hat seinen Eid abgelegt. Er tritt sein Amt am 1. Februar 2010 an. Und zwar mit vielen Vorschusslorbeeren. Einem Wunsch des Landrats erteilt er aber schon eine Absage.

„Kommen wir jetzt zum Hauptpunkt der Tagesordnung – dem Haushalt für 2020.“ Das Zahlenwerk, auf das der TV in einer der nächsten Ausgabe eingeht, hat natürlich seine Bedeutung. Doch der Satz von Ulf Hangert (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, stimmt an diesem Abend nicht. Es ist die letzte vom Verwaltungschef geleitete Ratssitzung. Der 68-Jährige geht Ende Januar 2020 in den Ruhestand. Am 1. Februar übernimmt der bishetrige hauptamtliche Beigeordnete Leo Wächter (CDU) das Ruder. Hangert wird am 23. Januar in großem Rahmen verabschiedet. Deshalb wird über ihn in der Ratssitzung wenig Aufhebens gemacht. Doch Leo Wächter wird vereidigt und ins Amt eingeführt. Das ist dann schon ein besonderer Akt.