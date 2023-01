Porträt : „Haben uns auf die Fahne geschrieben, eine Bürgerpolizei zu sein“ – Das ist der neue Polizeichef in Morbach

Georg Bührmann ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Morbach. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Georg Bührmann ist als neuer Leiter der PI Morbach von der Eifel in den Hunsrück gewechselt. Welche Ziele er sich gesetzt hat und warum ihm sein jetziger Arbeitsort nicht ganz unbekannt ist.

Seit sechs Wochen hat die Polizeiinspektion Morbach einen neuen Leiter: Georg Bührmann heißt der Erste Polizeihauptkommissar, der aus Prüm in der Eifel nach Morbach im Hunsrück gewechselt ist. „Das Team in Morbach ist recht jung“, ist sein erster Eindruck von den rund 35 Polizeibeamten, die in Morbach ihre Dienststelle haben und mit der Einheitsgemeinde, nahezu allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Thalfang – außer Malborn-Thiergarten und den Hunsrücker Dörfern der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues – ein Gebiet von etwa 280 Quadratkilometern betreuen.

Das denkt Bührmann über die Polizei in Morbach

Der Zusammenhalt unter den Kollegen und die Bereitschaft, zeitlich flexibel zu sein, sei sehr groß. „Polizeiarbeit ist immer Teamwork.“ Mit diesem Satz hebt Bührmann hervor, wie wichtig das gute Miteinander auf der Dienststelle ist. Denn darauf sei er angewiesen. Bührmann, der aus privaten Gründen nach Morbach gewechselt ist, sieht Parallelen zwischen seiner bisherigen Dienststelle in Prüm und im Hunsrück. Beide Reviere gehören zum ländlichen Raum, die Strecken, zum Einsatzort zu kommen, seien mitunter sehr lang. Wenn eine Streife in Heidenburg beschäftigt ist und anschließend nach Hinzerath muss: „Das dauert“, sagt er.

Grundsätzlich seien die Beamten auf dem Land in der Gesellschaft gut verankert. „Die Leute stehen zur Polizei“. Dies sei anders als im städtischen Bereich, wo sich dies in den vergangenen Jahren verändert habe. Wobei: „Vereinzelt ist der Respekt nicht immer so wie es sein soll“, räumt Bührmann ein.

Welche Ziele sich Bührmann setzt

Doch will der Dienststellenleiter weiter daran arbeiten, dass die Polizisten für die Bürger gesprächsbereit sind. „Wir wollen ansprechbar sein, wo wir können. Auch, wenn wir nicht zuständig sind, wollen wir Tipps geben“, verspricht Bührmann. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eine Bürgerpolizei zu sein, so dass wir auch außerhalb unserer Zuständigkeit die Menschen unterstützen“, sagt er. Beispielsweise könne man sagen, wer anstelle der Polizei für bestimmte Anliegen zuständig sei.

Die Arbeit der Polizisten auf dem Land wie bei der PI Morbach unterscheidet sich seiner Erfahrung nach nicht grundsätzlich von der ihrer Kollegen im urbanen Bereich. „Was es in der Stadt gibt, gibt es auf dem Land auch, allerdings in einer anderen Dimension“, sagt Bührmann.

Besondere Schwerpunkte im Bereich der PI Morbach kann er in den bisherigen anderthalb Monaten, in denen er in Morbach tätig ist, noch nicht ausmachen. „Wir leben hier in relativer Sicherheit“, sagt er.

Im Blickpunkt seiner Tätigkeit stünden die Bundesstraßen wie die Hunsrückhöhenstraße mit ihren hohen Verkehrsaufkommen. Auch, wenn es dort keine ausgesprochenen Unfallschwerpunkte gibt: „Jeder Unfall soll nicht passieren“, sagt er. So würden nach jedem tödlichen Verkehrsunfall eine Verkehrsschau gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität, der Kreisverwaltung und weiteren Behörden stattfinden, genauso, wenn es sich zu anderen Gelegenheiten anbietet. „Ich sehe das als Aufgabe an, bei einer Gefährdungsstelle möglichst frühzeitig Abhilfe zu schaffen, mit Einbeziehung weiterer Behörden“, sagt der neue Dienststellenleiter.

Dazu gehört auch die Fortsetzung der Planung einer Sicherheitspartnerschaft zwischen der PI Morbach und den Gemeinden in deren Gebiet, die Bührmanns Vorgänger Steffen Gutendorf angestoßen hat. Diese gelte es nach der Unterzeichnung durch die Beteiligten mit konkreten Dingen zu füllen.

Was Bührmann privat gerne macht

Und was beschäftigt den neuen Dienststellenleiter im Privatleben? Bührmann, der in Kürze 59 Jahre alt wird, stammt aus Cloppenburg in Niedersachsen. Er ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Söhnen und wohnt in Maring-Noviand. Er treibt gerne Sport – weniger, als er nach eigener Aussage eigentlich sollte – und geht gerne zur Jagd. „Das kostet viel Zeit“, sagt er.