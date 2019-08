Unterhaltung : Impressionen der Wirtschaftswoche

Wittlich (red) Der offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, ab 19.30 Uhr Impressionen von der Wirtschafts Woche in Wittlich. Ab 20.06 Uhr ist der Bericht mit dem Titel „Wittlich – Stadt am Fluß“ über den Bau der Treppenanlage in der Feldstraße in Wittlich zu sehen.