Gedenken : Gedenktag: Livestream mit Dieter Burgard

Bernkastel-Wittlich Anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Montag, 25. Januar ab 19 Uhr ein Live-Stream statt. Mit Dieter Burgard, dem Beauftragten für Jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz, spricht Bettina Brück über das Thema „Gedenken heute – Jüdisches Leben stärken, Antisemitismus bekämpfen“.

