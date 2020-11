Kommunales : Gute Mischung und gute Lagen im Gemeindewald

Berglicht. Der Ortsgemeinderat Berglicht hat den Forstwirtschaftsplan für das kommende Jahr beschlossen und rechnet mit einem Plus in der Kasse.

Die von Peter Meyer, Leiter des Forstreviers Büdlicherbrück, in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellten Zahlen sahen in früheren Jahren besser aus. So konnten 2019 noch etwa 40 000 Euro plus erwirtschaftet werden. Doch angesichts aktueller Probleme hätte das Ergebnis auch schlechter ausfallen können. Nach langen Trockenperioden in drei aufeinanderfolgen Jahren sind vor allem Fichten massiv vom Borkenkäfer befallen und zusehends durch Stürme gefährdet. Besonders stark betroffen sind laut Meyer wärmere Regionen, aber auch Nachbarorte von Berglicht. Gefährdet seien vor allem Bestände in milderen tieferen Lagen oder an Hängen, in denen Wasser schneller ablaufe. Abgesehen davon profitiere Berglicht derzeit aber auch von einer relativ guten Baumarten-Mischung: „Mischwald ist das A und O.“