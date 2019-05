Konzert : Mozart-Messe mit vier Solisten

Projektchor Mittelmosel. Foto: TV/Projektchor Mittelmosel

Wittlich (red) Der Projektchor Mittelmosel lädt für Sonntag, 19. Mai, ab 17 Uhr zum Konzert in die Wittlicher St.-Bernhardkirche ein. Der Chor führt zusammen mit vier Solisten und einem Orchester in symphonischer Besetzung die Große Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart auf.

Die Leitung hat Albert Henn. Solisten sind Sophia Körber (Sopran), Karola Pavone (Sopran), Martin Steffan (Tenor) und Tobias Scharfenberger (Bass).

Foto: Projektchor Mittelmosel