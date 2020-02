Thalfang Der Motorsportler Udo Schmidt aus Thalfang arbeitet bei einem Unternehmen, das sich für den Klimaschutz engagiert. Das hat Einfluss auf sein Hobby.

Schmidt ist gleichzeitig so eine Art Werkspilot seines Arbeitgebers. Denn das Fahrzeug ist in die Betriebsmasse mit eingeflossen. Das, was der 57-Jährige bei seinen motorsportlichen Einsätzen an Abgasen emittiert, fließt in die Gesamtbilanz des Hauses, also in den ökologischen Fußabdruck, mit ein. Schmidt, respektive sein Arbeitgeber, leisten für sein Hobby Kompensationszahlungen an KlimaInvest. Diese Agentur ist eine Art Dienstleister in Sachen Klimaneutralität. Sie erteilt nicht nur Klimazertifikate für die geleisteten Zahlungen, sondern schiebt weltweit Projekte an, die sich gezielt dem Schutz von Ökosystemen verschrieben haben. Diese dokumentiert KlimaInvest und gibt die Ergebnisse und Nachweise der Förderprojekte an ihre Unterstützer weiter.