Gastronomie : Die frühere Pracht ist wieder sichtbar

Bernkastel-Kues Der Ratskeller der Stadt Bernkastel-Kues steht nach siebenmonatiger Sanierung vor der Wiedereröffnung. Die neuen Pächter stellen sich den besonderen Erwartungen an das erste Haus am Platze.

Was eint Rathäuser in mittelalterlichen Städten? Sie verfügen oft über Ratskeller, in denen Speis und Trank angeboten werden. Der Ratskeller des zu Anfang des 17. Jahrhunderts erbauten Rathauses im Stadtteil Bernkastel diente anfangs allerdings als offene Markthalle, später auch als Spritzenhaus der Feuerwehr. Als Ratsschänke wurde sie nach einem Umbau erst ab 1914 genutzt. Es könnte gut sein, dass damals unter anderem an den Wänden eine Holzvertäfelung angebracht wurde. Mit dieser waren die Räumlichkeiten sicher sehr ansehnlich. Wenn in den nächsten Tagen nach siebenmonatiger Sanierungspause die ersten Gäste wieder begrüßt werden, wird aber die ganze frühere Pracht sichtbar werden.

80 Prozent der Arbeiten seien vom Bauhof geleistet worden, sagt Stadtbürgermeister Port. Etwa 80 000 Euro an Material habe die Stadt investiert. Die neuen Pächter, Salvatore Brugellis und Stefano Mangione, haben nach eigenen Angaben noch mehr Geld in Hand genommen, um ihre Wünsche zu erfüllen: eine hochwertige Theke, edle Fliesen und Sitzmöbel. Brugellis rechnet mit einer Investition von 150 000 Euro. „Wir wollen Danke sagen, dass wir hier sein dürfen und dass man an uns geglaubt hat“, sagen die neuen Pächter, die am und in der Nähe des mittelalterlichen Marktplatzes bereits gastronomisch tätig sind. Der neue Ratskeller setze „Ausrufezeichen für Bernkastel-Kues und die Region“, sagt Stadtbürgermeister Port. Salvatore Brugellis und Stefano Mangione wissen um die Erwartungen für das erste Haus am Platze. „Wir schaffen das“, sagt Mangione.