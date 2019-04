Vom Hunsrück in den hohen Norden

Der Schulleiter der IGS Morbach, Stefan Philippi, wechselt nach Lübeck.

Mit Dankbarkeit und guten Wünschen für die Zukunft wurde Schulleiter Stefan Philippi in einer Feierstunde verabschiedet. Der Leiter der IGS Morbach tritt nun seinen Dienst im Katharineum, einem Gymnasium in Lübeck, an.

Die Entscheidung, seinen jetzigen Schulort zu verlassen und einen weiteren Karriereabschnitt im Norden Deutschlands zu beginnen, begründete Stefan Philippi mit dem Reiz, etwas Neues zu wagen. Sein Herz hänge an den vielen positiven Erinnerungen, die ihm seine Zeit im Hunsrück gebracht habe.

Die Schule entstand zunächst aus dem Zusammenschluss der Haupt- und Realschule Morbach. Mit der Etablierung einer Oberstufe ist es heute möglich, an der IGS Morbach alle Schulabschlüsse, von der Berufs- zur Allgemeinen Hochschulreife zu erreichen. Philippis Wirken honorierten Schüler, Kollegen und geladene Gäste. So lobte Andreas Hackethal den scheidenden Schulleiter für die „besondere Intensität“, mit der Philippi Aufgaben verfolgt habe, und dafür, dass an der IGS Morbach viele Projekte neben den eigentlichen Bildungsaufgaben umgesetzt würden. Als Beispiel nannte er den WorkShop, eine schulische Ausbildungsmesse, die mittlerweile eine „kleine Wirtschaftsschau“ der Region geworden sei, oder die „großartigen Ideen der Schülerfirmen“.

Auch um die notwendigen baulichen Veränderungen, welche der Aufbau der neuen Schule mit sich brachte, habe der Schulleiter sich souverän gekümmert und nicht zuletzt damit ein „entscheidendes Stück Schulgeschichte geprägt“, wie Landrat Gregor Eibes unterstrich.

Weiterhin brachten die Vertreterin des Schulelternbeirats, Sandra Jakobs, und die Schülersprecher Emma Martini und Samira Schuh ihren Dank zum Ausdruck. Philippi habe sie stets ermutigt „über den Tellerrand hinauszublicken und neue Chancen anzunehmen.“ In diesem Sinne wünschte auch Christine Mitsch vom Kollegium der IGS Morbach und Ursula Biehl von der ADD Trier dem Schulleiter viel Glück auf einer weiteren Etappe seiner „Deutschlandreise“.

Musikalisch unterlegt wurde die Veranstaltung von der Musical-AG, die einige Szenen aus dem für Mai geplanten Musical Highschool High präsentierte. Die Leitung der Schule wird nun Konrektor Peter Geisenhainer, der die gemeinsamen Jahre mit Stefan Philippi ebenfalls würdigte, kommissarisch übernehmen.