Meinung : Der Schweinskopf spricht

Man kann diese Sauerei aus Schlachtabfällen und Graffitifarbe – sofern man nicht an zeitliche Zufälle glaubt – als weiteren Beitrag zu einer nur wenige Tage zuvor im TV dargestellten Debatte sehen.

Diese drehte sich um die Frage, ob es sich bei den in Wittlich demonstrierenden Corona-Rebellen um Neonazis handelt oder nicht. Neben den Coronarebellen kamen im TV-Bericht linke Gegendemonstranten, die Polizei sowie auch der Verfassungsschutz zu Wort. Während die Polizei und Verfassungsschützer erklären, bislang hätten sich keine Neonazis unter die Coronarebellen, die mittlerweile jeden Sonntag in Wittlich demonstrieren, gemischt, behaupten linke Gegendemonstranten und Mitglieder der Antifa das Gegenteil. Für sie sind die Corona-Rebellen – obwohl Polizei und Verfassungsschutz zu einer anderen Einschätzung kommen – längst von Rechtsextremen unterwandert und gesteuert. Im TV war zu diesem Thema wenige Tage vor der Publikation dieser geschmacklosen Installation aus toten Tierkörperteilen und Graffitifarbe heftig gestritten worden. Mit dieser Inszenierung, mit der sich jemand nur eines, nämlich Schlagzeilen in der Presse, sichern wollte, findet nun also noch ein weiterer Beitrag Eingang in genau diese Diskussion. Was möchte uns der Graffitischmierer und Ableger des Schweinskopfes mit seiner geschmacklosen Installation, die er klammheimlich nachts im hintersten Eck des Industriegebietes auf dem Parkplatz eines privaten Unternehmens aufgebaut hat, sagen? Seine Message lautet: „In Wittlich gibt es nicht nur Rechte, Rechtsextreme, sondern gar Neonazis der allergefährlichsten Sorte.“ Als fremdenfeindlicher Akt gesehen würde sich der Schweinskopf samt NSU-Schriftzug gegen einen Wittlicher Unternehmer, dessen Name vielleicht ausländisch klingen mag, aber nach TV-Informationen keinen Migrationshintergund hat, richten. Doch der Hintergrund der Tat ist bislang nicht geklärt, weshalb die Polizei, wie sie sagt, nicht nur fremdenfeindliche, sondern auch andere Motivationen nicht ausschließen kann. Wie die Polizei dem TV erklärt, habe sie darüber hinaus bislang keine Erkenntnisse und Hinweise auf Mitglieder militanter neonazistischer Organisationen im Kreis Bernkastel-Wittlich.

