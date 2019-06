Vereine : Traditionsverein steht vor dem Aus

Wintrich Nach dem Rücktritt der Vereinsspitze hat der SV Wintrich keine Perspektive mehr. Die Versammlung, in der der verein aufgelöst werden soll, ist am Freitag.

Neben dem Desinteresse seitens der Mitglieder spricht Ex-Vorsitzender Görgen ein weiteres Problem an: die aufwendige Pflege der Sportanlage. Seit dem Jahr 2010 hat der SV die Pflege übernommen, dafür erhielt der Verein von der Gemeinde eine finanzielle Zuwendung. Doch weil der Verein diese Arbeit nicht mehr leisten kann oder will, hat die Gemeinde in diesem Jahr die Pflege wieder übernommen. Görgen: „Das funktioniert aber leider nicht so, wie wir uns das wünschen würden.“ Ortsbürgermeister Dirk Kessler will sich dazu nicht äußern.