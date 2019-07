Kommunalpolitik : Der Kardinal bekommt neue Mitbewohner

Bernkastel-Kues Der Stadtrat hat dem Umzug der Seniorenakademie ins Cusanus-Geburtshaus zugestimmt.

Am bisher wärmsten Tag des Jahres hat der Stadtrat Bernkastel-Kues eine Entscheidung getroffen, die das Ende manch heißer Diskussionen bedeutet: Die Seniorenakademie wird ihren neuen Sitz im Geburtshaus von Nikolaus Cusanus am Kueser Moselufer haben. Wie mehrfach berichtet, musste sie nach 25 Jahren ihr extra für diesen Zweck gebautes Domizil in der Nähe des St.-Nikolaus-Hospitals räumen, weil der Pachtvertrag abgelaufen war und das Hospital Eigenbedarf anmeldete. In dem Gebäude wurden unter anderem Kurse (Sprachen, Computer und so weiter) und offene Treffs angeboten.