Vereine : Ein Verein für alle Generationen

Der gesamte Vorstand des SV Gonzerath freut sich auf das Jubiläumssportfest vom 19. bis 22. Juli. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach-Gonzerath Der SV Gonzerath feiert mit einem Jubiläumssportfest vom 19. bis zum 22. Juli sein hundertjähriges Bestehen.

Von Christoph Strouvelle

Lange muss man nach einem Verein suchen, der in der Bevölkerung einen ähnlich großen Rückhalt hat wie der SV Gonzerath. „476 Mitglieder haben wir. Jeder dritte Einwohner ist Mitglied beim SV Gonzerath“, sagt der Vorsitzende David Schmitt. Nicht umsonst steht auf den Polohemden des Vereinsvorstandes die Bezeichnung „SV Gonzerath – mein Verein“, ergänzt der erste Kassierer Ralf Klingel. Damit will man die Bindung der Gonzerather zur „Macht am Schackberg“ betonen, wie sie sich selbst gerne nennen.

Zwar ist der Fußball einst der auslösende Moment zur Gründung des Vereins gewesen, als einige Gonzerather vor 100 Jahren nach Traben-Trarbach gewandert sind, dort erstmals ein Fußballspiel gesehen und begeistert beschlossen haben, dass man dies in ihrem Heimatdorf auch machen sollte. Aber der Verein stellt sich heute wesentlich breiter auf. Denn neben den beiden Fußballmannschaften mit 30 Aktiven – eine davon in einer Spielgemeinschaft mit Monzelfeld und Longkamp – und den Jugendfußballern, die bei der JFV Hunsrückhöhe mitspielen, hat sich Volleyball als Frauensportart etabliert. Aufgrund von 47 aktiven „Schmetterlingen“, als die sich die Volleyballerinnen gerne auf dem Gonzerather Fastnachtszug beteiligen, meldet der SV Gonzerath zu den bisherigen beiden Mannschaften, die in der Bezirksliga und der Bezirksklasse aktiv sind, zwei weitere für die Kreisklasse. Die Volleyballerinnen können zudem seit wenigen Wochen auch auf einem neu angelegten Beachvolleyballplatz schmettern und pritschen. „Dann können die Mannschaften auch während der Sommerferien trainieren, wenn die Halle zu ist“, sagt Schmitt.

Info Programm des Jubiläumsfestes Das Programm des SV Gonzerath am Jubiläumswochenende in Auszügen: Freitag, 19. Juli: 18 Uhr Turnier der Freizeit- und Betriebsmannschaften 20 Uhr Rock-Open-Air mit „Die Toten Ärzte“ Samstag, 20. Juli: 13 Uhr Gemeindepokalturnier der Alten Herren 17 Uhr Gemeindepokalturnier der Senioren 20 Uhr Kölsche Nacht mit „de Hofnarren“ Sonntag, 21. Juli: 10 Uhr Festkommers 13 Uhr A-Jugend der JFV Hunsrückhöhe gegen SG Gonzerath 2 15 Uhr Kinderprogramm 16 Uhr SV Eintracht Trier – SV Morbach 18 Uhr Kicker gegen Krebs – SVG Jahrhundert-Elf Montag, 22. Juli: 19 Uhr SC Idar-Oberstein – FSV Salmrohr 20 Uhr Eppes von hey mit The Roxx Karten im Vorverkauf für das Rock Open Air und die Kölsche Nacht gibt es in der Bäckerei Schmitt in Gonzerath oder online unter www.jahr100sommer.de