Interview mit Michael E. Vieten : Mila, Greta und die Rufe der Kassandra

Zur Person

Der 57-jährige Michael E. Vieten ist Schriftsteller. Er ist in Düsseldorf und Ratingen aufgewachsen. Er lebt in Thalfang „mit Blick auf den wunderbaren Hochwald und den Nationalpark“ und schreibt Romane, Erzählungen und Gedichte. Seit 2015 arbeitet er an einer Krimireihe um die Kommissarin Christine Bernard, die im Großraum Trier ermittelt. Einen großen Teil seines Lebens verbrachte er in Norddeutschland. Der gelernte Hotelkaufmann wechselte später in die IT-Branche und gründete 2002 einen Internet-Versandhandel. Er lebt heute als freier Autor.