TV-Bike-Tag : Radfahren, Spaß haben, spenden

Plein Der TV-Bike-Tag in Plein steht im Zeichen des guten Zwecks. Die ausrichtenden Vereine sammeln für ein schwerkrankes Kind.

(will) Rund um Plein wird am Sonntag, 16. Juni, beim Volksfreund-Bike-Tag, der in das Sportfest des FSV Plein eingebunden ist, geradelt. Fünf verschiedene Routen werden an diesem Tag neben einem Rahmenprogramm (siehe Info) angeboten, für jeden Schwierigkeitsgrad und jedes Alter ist etwas dabei. Neben den beiden großen Mountainbike-Touren über 26 Kilometer (mit etwa 700 Höhenmetern) und 46 Kilometer mit 965 Höhenmetern, beide für geübte Mountainbiker, werden folgende Strecken angeboten: eine Zehn-Kilometer-Mountainbike-Tour für Kinder, eine 40-Kilometer-Runde über Radwege und wenig befahrene Straßen und eine 60 Kilometer lange Strecke, die ebenfalls über Radwege und wenig befahrene Straßen führt. Letztere sind beide für Rennräder und Trekkingräder geeignet. Start und Ziel ist jeweils das Sportgelände des FSV Plein.