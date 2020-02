Geburtstag : Der TV gratuliert

Erwin Pick aus Etgert feiert am Mittwoch, 12. Februar, seinen 90. Geburtstag. Er wurde in Immert geboren und zog 1954 nach Etgert. Pick arbeitete Jahre im Haardtwald und anschließend 45 Jahre bis zu seiner Rente im Kulturamt in Bernkastel.



