Gastronomie : Wo gibt es die „beste Pommes“ in Bernkastel-Wittlich?

Eine Portion Currywurst Pommes mit Ketchup steht auf dem Tisch. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Bernkastel-Wittlich Wir suchen das beliebteste Imbisslokal im Kreis Bernkastel-Wittlich: 13 Gastronomen sind bereits nominiert.

Wo schmeckt die Pommes mit Currywurst am besten? Wer macht den leckersten Döner? Bei unserer Aktion „Die beste Pommes“ suchen wir den beliebtesten Imbiss im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Schon der erste Aufruf zu unserer Serie „Die beste Pommes“ schoss durch die Decke. Mehr als 130 Leser unserer Zeitung nominierten ihr Lieblings-Imbisslokale zur Teilnahme. Was auffällt: Aus dem Hunsrück wurde bislang noch kein Kandidat ins Rennen geschickt. Gibt es dort etwa keine Fritten- oder Dönerbuden, die am Wettbewerb teilnehmen sollen?

Bislang nominiert sind: Jules Kochtopf (Mülheim), Kebab-Haus am Markt (Wittlich), Metzgerei-Imbiss Faß (Bernkastel-Kues), Grill am Markt Traben-Trarbach, Sehlemer Wurstbud, Fischers Fritt’s (Wittlich), Futterkrippe (Bernkastel-Kues), Imbiss Boxenstopp (Wittlich), Ibo's Grill (Zeltingen-Rachtig), Mr. Diddis Imbiss in Wittlich-Wengerohr, Josis Imbiss (Bernkastel-Kues), Kebap-Lounge 360Grad (Wittlich), Zum Weingärtner (Zeltingen-Rachtig).

Wettbewerb Bei welchem Imbiss im Kreis es am besten schmeckt, das sollte kein Geheimnis mehr bleiben. In unserer neuen Serie „Die beste Pommes“ schauen wir uns Ihren Lieblingsimbiss an und wer dort hinter der Theke steht. Die nominierten Imbissbetriebe wie auch ihre Spezialitäten stellen wir jeweils in einem Bericht vor.

Nominierung Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und nominieren Sie Ihr Lieblingsimbisslokal als Kandidat für die Wahl zur besten Pommes-Bude oder des besten Grills im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Dabei geht es ganz klar mal nicht um Restaurants. Schreiben Sie uns eine E-Mail an mosel@volksfreund.de und verraten Sie uns Ihr Lieblingsimbisslokal, das am Wettbewerb teilnehmen sollte.



Wettbewerb Im Wettbewerb um die „Beste Pommes“ wählen und entscheiden die Leser unserer Zeitung, welcher der beliebteste Imbiss im Landkreis ist und Sieger wird.

Serienstart am Imbiss

Boxenstopp in Wittlich