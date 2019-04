später lesen Soziales Verein Panuves hilft Heimkindern Teilen

(red) Der Verein Panuves verkauft am Sonntag, 14. April, ab 11 Uhr selbst gemachte Kränze und Kuchen vor der St.-Bernhard-Kirche in Wittlich. Der Erlös geht an die Heimkinder in La Paz in Bolivien.