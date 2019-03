Während derzeit die Planungen für eine Erneuerung des in die Jahre gekommenen Kurpark-Geländes laufen, kündigt sich schon eine erste Veranstaltung an. Nach einer WM-bedingten Pause im vergangenen Jahr gibt es in diesem Sommer wieder den „Freaky Friday“ auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues.

Die Veranstaltung gab es bereits zwei Mal, 2016 und 2017, auf dem Plateau und sie hat jedes Mal zwischen 1000 und 2000 Besucher mit einem Mix von Picknick und Live-Musik angezogen.

Und so werden in diesem Jahr wieder Food-Trucks mit frisch zubereitetem Essen, Wein- und Getränkeständen und eine Open-Air-Bühne den Kurpark am 5. Juli in eine Picknickwiese verwandeln.

Die Organisatoren der Kultur & Kur GmbH bieten diese Veranstaltung wieder an. „Aufgrund der Fußball WM im vergangenen Jahr hatten wir uns dazu entschlossen, den Freaky Friday erst 2019 wieder anzubieten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – doch die wichtigsten Punkte konnten schon unter Dach und Fach gebracht werden“, sagt Patrick Schäfer, der insgesamt acht Food Trucks am Start hat und mit den regionalen Bands handpicked und Trio Kazoo musikalische Zugpferde aus der Region verpflichtete.

Das Angebot der rollenden Restaurants reicht von Burgern, Currywurst, Pulled Pork, Flammkuchen, Frozen Joghurt bis zu veganen Gerichten. Die Open-Air-Bühne soll wieder ganz im Zeichen des „verrückten Tages“ im Hang stehen. Davor wird ausreichend Platz zum Tanzen, Tummeln und Toben sein.

Den Besuchern wird empfohlen, eine Picknickdecke aufs Plateau mitzubringen.

Der Freaky Friday startet am 5. Juli um 17 Uhr im Kurpark auf dem Kueser Plateau. Ein Busshuttle steht bereit: Das Busunternehmen Feuerer bringt zwischen 17 und 23.30 Uhr die Besucher mit dem Landshut-Shuttle von der Haltestelle Doctorbrunnen in Bernkastel zum Kurpark. Ausreichend Parkplätze gibt es gegenüber der Event-Wiese am Hotel Moselpark.