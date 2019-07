Musik : Sechs Konzerte in der Walholzkirche

Sechs Konzerte in der Walholzkirche

Morbach-Weiperath Die Pfarrei St. Laurentius Morscheid und der Hunsrückverein präsentieren gemeinsam den Walholz Konzert-Sommer 2019.

Seit vielen Jahren schon besuchen jeden Spätsommer viele Musikbegeisterte die traditionellen Kulturveranstaltungen in der Walholzkirche, im Tal zwischen Hunolstein und Weiperath gelegen. In diesem Jahr stehen sechs Veranstaltungen auf dem Programm.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Sonntag, 25. August, mit dem Auftritt des Horn-Trios, 17 Uhr, aus Bulgarien/Gonzerath. Die Gesanggruppe Tonart aus Neumagen-Dhron gastiert am Sonntag, 1. September, in dem Kulturdenkmal. Beginn ist um 17 Uhr.