Wein : Der Wein, der aus dem Wasser kommt

Zeltingen-Rachtig Im Zeltingen-Rachtiger Weingut Gessinger reift ein Wein an einer ganz besonderen Stelle: vier Meter tief im Wasser eines Brunnens.

Es ist ein besonderer Moment, als Sarah Gessinger zwei Weingläser im historischen Weinkeller ihres Weingutes in Zeltingen-Rachtig füllt. Ein Feuer knistert im Ofen und erwärmt das alte Schiefergewölbe. Zwar ist es der gleiche Wein, der in die Gläser fließt, aber er ist unterschiedlich gelagert worden. Eine Charge liegt ganz normal gelagert im Schieferkeller, eine andere aber liegt in einem vier Meter tiefen Brunnen in diesem Keller - und das schon seit über 20 Jahren. Sarah Gessingers Vater Alfred lagerte dort eine 1998er Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese ein.

In all den Jahren hat es ihm natürlich immer wieder in den Fingern gejuckt, zu probieren. Aber: „Nach zehn Jahren hätte man wahrscheinlich noch gar keinen Unterschied geschmeckt“, ist er sich sicher. Deshalb übte er sich in Geduld und wartete 20 Jahre. Im vergangenen Jahr wurden dann die ersten Flaschen aus dem Brunnen gefischt und geöffnet - erstmalig bei der Veranstaltung „Mythos Mosel“ im Juni vergangenen Jahres. „Damals haben wir über 50 Flaschen geöffnet und verkostet“, sagt Sarah Gessinger. Schon am Korken habe man den Unterschied der Lagerung erkennen können. „Der im Brunnen gelagerte Korken war viel elastischer,“ hat sie beobachtet. Und wie schmeckt nun der Brunnen-Wein? Er schmeckt deutlich anders als der Wein, der normal gelagert wurde. Beide Weine sind immer noch auf Top-Niveau und beeindrucken mit vielen Aromen und einer feinen Säure-Balance. Wer die feinen Unterschiede genau herausfinden will, der probiert ihn am besten selbst. Eine Gelegenheit gibt es in nächster Zeit dazu: