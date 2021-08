Wein und Tourismus : Der Weinstand, sein Standort und warum Moselriesling besser schmeckt

Gerhard Holler und seine Frau Andrea aus Reutlingen genießen den Wein mit Blick auf die Mosel. Fotos (x): Verona Kerl Foto: TV/Verona Kerl

Bernkastel-Kues Am Gestade in Bernkastel-Kues steht ein Weinstand. Zum ersten Mal. Seit August schenken dort im Wechsel Winzer der Stadt ihre Tropfen aus. Was halten Einheimische und Touristen von dem neuen Treffpunkt?