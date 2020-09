Kommunalpolitik : Rückhaltebecken im Gewerbegebiet

Traben-Trarbach/Kröv (red) Die Mitglieder des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befassen sich am Dienstag, 22. September, unter anderem mit der Errichtung und Erweiterung von zentralen Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Mont Royal, mit der Erneuerung der Wasserleitung und der Sanierung der Kanalisationsanlagen in der Straße Neuflürchen in der Ortsgemeinde Kinderbeuern und mit dem Bau eines Regenwasserkanals und der Sanierung des vorhandenen Schmutzwasserkanals in den Straßen Am Sonnenhang und Bengeler Straße.