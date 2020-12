Bücher : Texte, die die Seele berühren

Wittlich Der Wittlicher Helmut Eichhorn hat ein Buch herausgebracht mit Versen für alle Gelegenheiten.

Wie äußere ich Dritten gegenüber Trauer und Freude? Und wo finde ich besinnliche Verse für Anlässe wie kirchliche Feste, die vier Jahreszeiten oder einen Abschied? Mit diesen Fragen hat sich Helmut Eichhorn beschäftigt, vielen Wittlichern bekannt aus seiner Zeit als Vorsitzender des Vereins Kunst an Hecken und Zäunen. Da er für zahlreiche Anlässe keine adäquaten Reime und Gedichte gefunden hat, besonders bei Trauerfällen, hat er selbst welche verfasst. In diesen Tagen erscheint dazu sein Buch „Was ich Dir geben kann“ mit 100 lyrischen Texten zu vielfältigen Anlässen des täglichen Lebens, illustriert mit genauso vielen Bildern des österreichischen Malers Hans Pfeifer. „Die Texte sind für Romantiker. Sie sollen die Seele berühren“, sagt Eichhorn. Einige Verse sind durch eigene Lebenserfahrungen geprägt. Andere sind bei Beobachtungen in der Natur entstanden und bei Gedanken, die ihm beim täglichen Spaziergang mit dem Hund durch den Kopf gegangen sind, wenn er seine Ruhe findet. Als gläubiger Mensch hat er auch Einflüsse aus der Bibel verarbeitet.