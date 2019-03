Mit Musik, Reden und guten Wünschen: Der zweite Abiturjahrgang der IGS Morbach ist stimmungsvoll verabschiedet worden.

(red) In einem Festakt sind die Abiturienten der IGS Morbach in der Baldenau-Halle verabschiedet worden. Unter dem Motto „Gold war gestern – die Diamanten sind geschliffen“ betonte der Jahrgang den Reifeprozess, der während ihrer Schulzeit vollzogen wurde.

In feierlichem Rahmen gratulierten Oberstufenkoordinatorin Monika Dusaux, Schulleiter Stefan Philippi und die Elternsprecherin Sandra Jakobs den 39 Schülern zur Allgemeinen Hochschulreife und wünschten den Abgängern ein erfülltes und glückliches weiteres Leben.

Als kreative Autoren ihres eigenen Lebensweges bezeichnete Lehrer Alexander Hallet die Abiturienten, die ein Kapitel ihrer Geschichte beendet hätten und bereit für neue Herausforderungen, neue Erfahrungen und ein neues Umfeld seien. Maximilian Wetzorke und Emma Martini fassten in einer bewegenden Ansprache Hoch- und Tiefpunkte aus der Oberstufenzeit zusammen und bedankten sich bei Lehrern und Familienmitgliedern für die Unterstützung.

Mit einem Traumabschluss von 1,0 erhielt Julia Nau die Auszeichnung für das beste Abitur, Martin Gorges und Pascal Stenzhorn belegten die Plätze zwei und drei. Desweiteren erhielten die drei Jahrgangsbesten Ehrungen für herausragende Leistungen in den Fachbereichen Mathematik, Physik und Biologie, Lara Mettler bekam den Abiturpreis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Der Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz erhielt Stufensprecher Maximilian Wetzorke.

Musikalisch unterlegt wurde die Veranstaltung von der Lehrerband, die unter anderem mit den Schülern des Musik-Grundkurses Queens Klassiker „We are the Champions“ vortrugen. Auch die Schülerband „Who cares?“ bereicherte die Feier. Im Anschluss an die offizielle Zeugnisverleihung feierten die Abiturienten gemeinsam mit Familien, Freunden und Lehrern einen Abiball und schlossen damit stolz und zufrieden ihre Schulzeit ab.

Die Abiturienten: Elias Arnoldi, Kathrin Bauer, Anna Brück, Celina Brück, Kai Dreher, Morgane Dusaux, Vanessa Elter, Alina Erz, Amy Fuhr, Martin Gorges, Katja Harig, Alexander Harwardt, Hendrik Jakobs, Anna Kirchner, Elena Klein, Marina Kutz, Lena Leis, Pascal Lichter, Nick Lyam Luczak, Emma Martini, Lara Mettler, Kiara Moseler, Julia Nau, Anne-Catherine Nellinger, Marie Pfeiffer, Lara Rahn, Sophie Sauer, Steven Schäfer, Carolin Schuh, Celina Schuh, Jonas Schwarz, Dennis Senz, Hannah Steffes, Pascal Stenshorn, Sascha Stülb, Malin Thömmes, Jessica Uhl, Maximilian Wetzorke, Melissa Wittmann.