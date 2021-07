Justiz : Nach Verfolgungsjagd mit Drogen durch die Weinberge: (Gericht spricht....) Urteil gegen 23-jährigen Moselaner wurde gefällt

Foto: Uli Deck

Traben-Trarbach/Trier Gehörten Machete und Messer im Fluchtauto wirklich nicht dem Angeklagten? An dieser Frage hing der Ausgang des Prozesses am Landgericht Trier. Am zweiten Verhandlungstermin konnte sie aufgeklärt werden.