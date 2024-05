Mit Videospielen und Volksmusik Auch dieses Jahr wieder neue Highlights für die Kirmes in Deuselbach

Die Deuselbacher Kirmes ist in diesem Jahr etwas Besonderes: Zum 50. Mal wird vom 24. bis zum 27. Mai in dem rund 260 Einwohner zählenden Dorf die Kirmes gefeiert. Die dazugehörige Kirche ist noch jung: Erst 1972 wurde sie fertiggestellt, am Dreieinigkeitssonntag Trinitatis, wonach sie auch benannt ist.