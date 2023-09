Gerade E-Bike-Fahrer überschätzen sich häufig Zahl der Radunfälle in der Region steigt stark an

Quasi im Sekundentakt tauchen die „Radsünder“ zur Mittagszeit am Bernkasteler Brückenkopf auf. Die einen fahren – sogar geschlossen im Pulk – in die Fußgängerzone, die anderen halten nicht am Stoppschild, andere radeln statt auf der Straße auf dem Fußgängerweg oder fahren sogar über eine rote Ampel. Vor allem das Verbot, aus Kues kommend hinter der Brücke links Richtung Graach abzubiegen, ignorieren viele Radfahrer geflissentlich.