Die Trasse der Hunsrückquerbahn ist in weiten Teilen sanierungsbedürftig: Ein geplanter Güterverkehr zwischen Stromberg und Büchenbeuren konnte deshalb bislang nicht starten. Jetzt hat das Verwaltungsgericht in Koblenz per Urteil bestätigt, dass die Deutsche Bahn die Strecke dafür herrichten muss. Foto: TV/Christoph Strouvelle