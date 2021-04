Digitalisierung : Deutsche Glasfaser und Lieser unterzeichnen Vertrag

Lieser Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant 35 000 reine Glasfaseranschlüsse („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) in 57 Gemeinden an der Mosel. Die Ortsgemeinde Lieser und die Deutsche Glasfaser haben den ersten Kooperationsvertrag im Rahmen dieses Großprojektes unterzeichnet.

