Infrastruktur : Lieser erhält Glasfaserhauptverteiler

Von links: Hogir Acar, Bauleiter Deutsche Glasfaser, Marco Rößler und Klaus Loch, Mitglieder des Gemeinderats, Katja Klassen, Zweite Beigeordnete der Gemeinde, und Christian Pilz, Bauleiter Deutsche Glasfaser. Foto: Deutsche Glasfaser

Lieser (red) Deutsche Glasfaser hat in der Weidenbornstraße den Hauptverteiler für das zukünftige Glasfasernetz in Lieser aufgestellt. Im sogenannten Point of Pre­sence laufen alle Glasfaser­anschlüsse zusammen.

Er leitet den ankommenden und abgehenden Datenverkehr weiter und verbindet das Netz vor Ort mit dem Rest der Welt. Im Bild (von links): Hogir Acar, Bauleiter Deutsche Glas­faser, Marco Rößler und Klaus Loch, Mitglieder des Gemeinderats, Katja Klassen, Zweite Beigeordnete der Gemeinde, und Bauleiter Christian Pilz.