Denkmalpflege : Wichtige Hilfe für ein wertvolles Kleinod

Info

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland. Sie setzt sich seit 1985 für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Rund 400 Projekte fördert die Stiftung nach eigenen Angaben jährlich, vor allem dank Spenden von mehr als 200 000 Förderern. Insgesamt hat die DSD bereits mehr als 5500 Denkmale mit mehr als einer halben Milliarde Euro unterstützt. Das Pfarrhaus in Bettenfeld ist eines von mehr als 170 Objekten, die die Stiftung dank privater Spenden und Mittel der Glücksspirale in Rheinland-Pfalz förderte. Kürzlich übergab die DSD an die Pfarrgemeinde Erden 20 000 Euro Zuschuss zur Dach­erneuerung der Kirche St. Anna (der TV berichtete).