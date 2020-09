Natur : Deutsche Waldtage im Nationalpark

Hilscheid/Birkenfeld (red) Die Deutschen Waldtage finden von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September, statt. Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird hierzu die Exkursion durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit dem Titel „Den Urwald von Morgen entdecken“ angeboten.

Die Tour findet am Samstag, 19. September, von 10 bis 13 Uhr statt. Start ist am Nationalpark-Tor Erbeskopf. Unterwegs erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die verschiedenen Lebensräume und werden zum Mitmachen eingeladen. Im Anschluss kann die Ausstellung im Nationalpark-Tor Erbeskopf besichtigt werden. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06782/8780204 oder per E-Mail an sebastian.schacht@nlphh.de erforderlich.