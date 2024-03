Für neuen Film Von Wittlich aus zum Deutschen Filmpreis – große Nominierung für Barbara Philipp

Am 3. Mai vergibt die deutsche Filmbranche in Berlin einen ihrer größten Preise. Barbara Philipp hat wohl keinen langen Weg zur Verleihung im Theater am Potsdamer Platz, denn heute lebt die bekannte Schauspielerin in Berlin. Sie ist beim Deutschen Filmpreis 2024 nominiert für die beste weibliche Nebenrolle – und ganz sicher drückt man auch in ihrer alten Heimat die Daumen. Denn man weiß hier sehr gut, dass Barbara Philipp ein Kind der Stadt Wittlich ist – schließlich zieht es sie immer wieder für Auftritte zurück in die Moselregion.