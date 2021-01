Freizeit : Zwei Eifeler Touren bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg

Manderscheid Die Eifel hat beim Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“ die Chance, gleich in beiden Kategorien zu gewinnen. Der VulkaMaar-Pfad im GesundLand Vulkaneifel ist zur schönsten Mehrtagestour, der Felsenweg 6 – Teufelsschlucht des Felsenlands Südeifel zur schönsten Tagestour nominiert.

Der Startschuss für die Wahl ist gefallen: Unter www.wandermagazin.de/wahlstudio kann jetzt für die Wanderwege abgestimmt werden. Der VulkaMaar-Pfad ist mit der Nummer acht in der Kategorie Mehrtagestouren zu finden.

„Für die Stimme in der Kategorie Tagestouren empfehlen wir die Nr. 11, die Felsentour 6 – Teufelsschlucht, die ebenfalls in der Eifel liegt. Gemeinsam mit der Ferienregion Südeifel könnten wir in diesem Jahr die Eifeler Wege im Wettbewerb ganz nach vorne bringen“, sagt Vera Merten von der GesundLand Vulkaneifel GmbH.