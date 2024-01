Großes Engagement Mit ihnen rollt's runder: DFB-Ehrenamtspreis für zwei Männer von der Mosel

Ob Oliver Geller in Zeltingen-Rachtig oder Wolfgang Thiel in Mülheim-Brauneberg, ohne engagierte Menschen wie die beiden Männer von der Mosel würde nicht nur in den kleinen Orten an der Mosel ganz konkret der (Fuß-)Ball nicht so rund rollen. Für ihren Einsatz in ganz unterschiedlichen Bereichen wurden die beiden Männer aus zwei Generationen mit Ehrenamtspreisen des Deutschen Fußballbundes bedacht und vor wenigen Tagen bei einer Feierstunde in Höhr-Grenzhausen geehrt.