Bildung : Fortbildung: Diabetes richtig behandeln

Bernkastel-Kues (red) Das Diabetes-Team des Cusanus Krankenhauses in Bernkastel-Kues lädt für Mittwoch, 12. Februar, von 15 bis 18 Uhr zu einem Fachsymposium im Veranstaltungssaal des Cusanus Krankenhauses im Haus C ein.

Das Treffen widmet sich speziell der effektiven Behandlung und Betreuung von Diabetespatienten in der Praxis. In der Therapie von Diabetespatienten sind viele Experten involviert: Diabetologen, Diabetesberater und -assistenten, Gefäßchirurgen, Wundexperten, Diabetesbeauftragte Pflegende, diätetisch geschulte Köche, Podologen und Psychologen. Das erste Moselländische Diabetes-Symposium informiert über den aktuellen Stand der medikamentösen Behandlung sowie zur Therapie beim diabetischen Fußsyndrom. Zudem wird die Komplikation der Hyperglykämie und die Besonderheiten bei Diabetes im Alter näher beleuchtet. Die Organisatoren wollen mit der Veranstaltung auch das Netzwerken aller Beteiligten fördern. Die Fortbildung richtet sich an Therapeuten, Pflegende, MFA’s und Ärzte. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos und Onlineanmeldung unter www.verbund-krankenhaus.de