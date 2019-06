Konzert : Wittlicher Band spielt im Biergarten

Didi Könen. Foto: TV/Didi Könen

Wittlich (red) Die Band „Didi Könen & Konsorten“ spielt am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr im Biergarten des Carpe Diem am Platz an der Lieser. Die Wittlicher Musiker präsentieren Songs wie „Ronner on de Lieser“, „Kirmes im Dorf“ sowie Rock- und Popsongs und Balladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken