Musik : Didi und Konsorten spielen Openair

Wittlich Songs wie „Ronner on de Lieser“ oder Kirmes im Dorf“ erzählen pointiert vom eifelländischen Alltag. Die Wittlicher Lokalmatadoren um Didi Könen singen in Deutsch und Eifler Mundart.

Der singende Songwriter und Frontmann und seine Band – die Konsorten – präsentieren ihren ausgereiften, songorientierten Gitarrenpop bei einem openair-Konzert am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr im Biergarten des Carpe Diem am Platz an der Lieser. Im Repertoire sind auch melodische Rock und Popsongs á la „Farben“ oder gefühlvoll angehauchte Balladen wie „Katrin“.